Tebriz'de Türkçe şiir okuyan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a saygısızlık: Yetkililer tarafından uyarıldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz'de katıldığı bir programda ünlü Tebrizli şair Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya selam" şiirini okurken töreni düzenleyen yetkililer tarafından uyarıldı.Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz" diyerek güldü, salonda bulunanlar Pezeşkiyan'ı alkışladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesindeki "Haydar Baba'ya selam" şiirini okudu.
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini okumuştu. Şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okuyan Ahmedinejad'a Tebrizliler de eşlik etmişti.