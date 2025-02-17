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Tebriz'de Türkçe şiir okuyan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a saygısızlık: Yetkililer tarafından uyarıldı

Tebriz'de Türkçe şiir okuyan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a saygısızlık: Yetkililer tarafından uyarıldı

00:2617/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
AA
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz'de Türkçe şiir okurken bir yetkili tarafından uyarıldı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz'de Türkçe şiir okurken bir yetkili tarafından uyarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz'de katıldığı bir programda ünlü Tebrizli şair Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya selam" şiirini okurken töreni düzenleyen yetkililer tarafından uyarıldı.Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz" diyerek güldü, salonda bulunanlar Pezeşkiyan'ı alkışladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesindeki "Haydar Baba'ya selam" şiirini okudu.

Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan iki satır şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını söyleyen Pezeşkiyan, şu dizeleri okumaya başladı:
"Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / ​​​​​​​Görenmesek helal edin bizleri."
Şiiri okumaya devam ettiği sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyardığı görüldü. Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz." diyerek güldü.
Bunun üzerine salonda bulunanlar Pezeşkiyan'ı alkışladı.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini okumuştu. Şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okuyan Ahmedinejad'a Tebrizliler de eşlik etmişti.


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Tebriz'de Türkçe şiir okuyan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a saygısızlık: Yetkililer tarafından uyarıldı
Dünya / Ortadoğu
17 Şubat, Pazartesi


#İran
#Mesud Pezeşkiyan
#Şehriyar
#Şiir

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