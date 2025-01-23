Pezeşkiyan İranlıları Türkçe atasözleriyle teskin etti

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Türkçede bir söz var ‘Oğul şuurlu olsa ne eyler dede malını, oğul şuursuz olsa neyler dede malını!' diye. Eğer akıllı olsa istediğini yapabilir, istediğine sahip olabilir. Akılsız olsa sahip olduklarını da darmadağın eder. Biz çocuklarımıza, gelecek nesillerimize şuur ve bilgi vermeliyiz.