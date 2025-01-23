Pezeşkiyan İranlıları Türkçe atasözleriyle teskin etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinde katıldığı eğitim konulu panelde halkına Türkçe atasözleriyle teskinde bulundu. ‘Oğul şuurlu olsa ne eyler dede malını, oğul şuursuz olsa neyler dede malını!' ve 'İl gücü, sel gücü' atasözlerini dile getiren Pezeşkiyan, gelecek nesillere şuur ve bilgi vermeleri gerektiğini aktardı ve birlik olunması yönünde konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan eyalet gezileri çerçevesinde gittiği Huzistan'da sorunların çözümü için Türkçe atasözlerinden örnekler verdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, eyalet gezileri çerçevesinde gittiği yoğunluklu olarak Arap nüfusun yaşadığı Huzistan'da bir okulun temel atma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı'nın Ahvaz şehrinde bir okulun temel atma töreni sırasında iş tulumu giyerek duvar ustasına harç taşıması, harç dökmesi kameralara yansıdı.
"İlerleme ve gelişim için eğitim önemli"
Pezeşkiyan daha sonra eğitim konulu panelde yetkililer ve yerel halkla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, ülkedeki sorunlara çözüm bulabilmek için önce yapabileceklerine inanmaları gerektiğini söyledi.
Eğitimin ilerleme ve gelişme için önemli olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, okul binası yapmanın iyi bir eğitim verildiği anlamına gelmediğini ifade etti.
"Ayaklarımızın altında su var, petrol var"
Pezeşkiyan, yeraltı zenginliği olmadan ilerleyen ve başarılı olan ülkelerin bunu eğitim- öğretimin ve ilmin bereketiyle başardıklarını dile getirdi.
Türkçe atasözüyle örnek
Pezeşkiyan, sorunların birlik ve beraberlikle çözülebileceğini de vurgulayarak yine Türkçe bir deyişi örnek gösterip, "İl gücü, sel gücü deriz biz Türkçede. Birlik olunca selin önünde durulduğu gibi bizim önümüzde de engel kalmaz.” diye konuştu.