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Teleferik kabini yere çakıldı: Dört kişi hayatını kaybetti

Teleferik kabini yere çakıldı: Dört kişi hayatını kaybetti

23:1517/04/2025, Perşembe
IHA
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İtalya'daki teleferik kazasında dört kişi hayatını kaybetti.
İtalya'daki teleferik kazasında dört kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın güneyindeki Napoli yakınlarında meydana gelen teleferik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.

İtalya'nın güneyindeki Napoli kentinin 45 kilometre güneydoğusunda yer alan
Monte Faito Dağı'na yolcu taşıyan teleferiğin kabinlerinden biri kablosunun kopması sonucu yere çakıldı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.
Dağın eteğine yakın bir noktada havada asılı kalan başka bir kabindeki 16 yolcu, kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

İtalya'da daha öncede teleferik kazası yaşanmıştı

İtalya'da 2021'de Piedmont bölgesinde yer alan Stresa tatil beldesinden Mottarone Dağı'na yolcu taşıyan teleferik sisteminin dağın tepesine yakın bir noktada kablosunun kopması sonucu kabinlerden birinin ormanlık alana çakılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetmişti.


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