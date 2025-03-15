İtalya Ukrayna'ya asker göndermeyecek

Meloni, İtalya'nın, Avrupa ve Batılı ortaklarıyla ve ABD ile beraber, güvenilir ve etkili güvenlik garantilerinin tanımlanması için çalışmaya devam edeceğini teyit etti. Ancak İtalya'nın olası bir askeri gücün sahada konuşlandırılmasına katılmasının öngörülmediğini de açıkça belirtti.