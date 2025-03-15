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İtalya Ukrayna'ya asker göndermeyecek

İtalya Ukrayna'ya asker göndermeyecek

17:1215/03/2025, Cumartesi
AA
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İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'ya destek amacıyla oluşturulacak askeri oluşumda yer almayacaklarını açıkladı.
İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna'ya destek amacıyla oluşturulacak askeri oluşumda yer almayacaklarını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes görüşmeleri yapılırken, Avrupa'nın Kiev yönetimine askeri destek verip vermeyeceği de konuşuluyor. Bu tartışmalar sürerken İtalya'dan konuya ilişkin net açıklama geldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın güvenliği için çalışacaklarını ancak askeri güç konuşlandırmayı düşünmediklerini söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
, Ukrayna'ya etkili güvenlik garantilerinin tanımlanması için çalışacaklarını ancak İtalya'nın bu ülkede konuşlandırılması muhtemel bir askeri güce katılmasının öngörülmediğini bildirdi.

Ukrayna için video konferansta görüştüler

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin,
İngiltere Başbakanı Keir Starmer
tarafından düzenlenen ve Ukrayna'nın gelecekteki egemenliği ve güvenliğini garanti altına alacak adil ve kalıcı bir barış için taahhütleri ele alan video konferans toplantısına katıldığı belirtildi.

"Askeri güç konuşlandırmayı planlamıyoruz"

Açıklamada, "
Meloni, İtalya'nın, Avrupa ve Batılı ortaklarıyla ve ABD ile beraber, güvenilir ve etkili güvenlik garantilerinin tanımlanması için çalışmaya devam edeceğini teyit etti. Ancak İtalya'nın olası bir askeri gücün sahada konuşlandırılmasına katılmasının öngörülmediğini de açıkça belirtti.
" ifadeleri kullanıldı.


#Barış Gücü
#Ukrayna
#İtalya Başbakanı
#Giorgia Meloni

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