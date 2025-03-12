Ukrayna 30 günlük ateşkesi kabul etti

Beyaz Saray'da 28 Şubat günü ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki sert sözlü tartışmanın yankıları hâlâ devam ederken, taraflar aralarındaki sorunları çözmek için Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün masaya oturdu. 9 saat süren görüşmede Ukrayna ateşkese 30 günlük geçici ateşkes önerisine razı olurken, ABD tarafı topun Moskova'nın sahasında olduğunu kaydetti.

YAPICI BİR ŞEKİLDE GEÇTİ

Masada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Musad bin Muhammed el-Ayban, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı. Zelenski'nin ekibinden üst düzey bir yetkili görüşmelerin "yapıcı bir şekilde" geçtiğini aktardı.

ÖZÜR MEKTUBU GELDİ

Cidde'de görüşme öncesi ABD'den kritik bir açıklama geldi. Trump'ın özel temsilci Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD Başkanı'na gönderdiği mektupta ‘özür dilediğini’ belirtti. Witkoff, Suudi Arabistan'da Ukrayna heyetiyle görüşmelere işaret ederek, nadir toprak elementleri anlaşmasının bu hafta imzalanabileceğini söyledi.

TOP ARTIK RUSLARIN SAHASINDA

Görüşmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında" dedi.

ABD İSTİHBARAT PAYLAŞACAK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD'nin ülkesine yardımların sürmesine karar verdiğini belirterek, "ABD, Ukrayna'ya istihbarat paylaşımındaki duraksamayı derhal kaldırıyor ve güvenlik yardımını yeniden başlatıyor" ifadesini kullandı.

TRUMP, ZELENSKİ'Yİ YENİDEN DAVET EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirdi. Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz" dedi. Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt verdi.

Moskova'yı İHA'larla vurdu

Rusya’nın başkenti Moskova'ya Ukrayna savaşının başından bu yana insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen en yoğun saldırı düzenlendi. Rusya'da Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente gece saatleri boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi. Toplam 69 İHA’nın Moskova ve civarında düşürüldüğünü ifade eden Sobyanin, düşen İHA’ların bazı binalara zarar verdiğini belirtti. Saldırılar nedeniyle 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi.







