Venedik'e 5 euroluk giriş ücreti uygulaması yeniden başlayacak: Son dakika gelenlere iki katı ücret

Kent, geçen yıl başlattığı ve dünya çapında bir ilk olan bu uygulamayla yoğun dönemlerde günübirlik turist akışını kontrol altına almayı hedefliyor. Bu yılki en dikkat çekici yenilik ise son dakikada rezervasyon yapan günübirlik ziyaretçileri ilgilendiriyor.

Şehre varıştan üç gün önce çevrim içi olarak satın alınmayan giriş belgeleri için ücret standart 5 avronun iki katına, yani 10 avroya çıkacak. Yetkililer, uzun vadede bu uygulamanın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından dünya mirası olarak kabul edilen kentin aşırı turizm baskısıyla mücadele etmesine katkı sağlayacağı görüşünde.