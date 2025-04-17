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Venedik'e 5 euroluk giriş ücreti uygulaması yeniden başlayacak: Son dakika gelenlere iki katı ücret

Venedik'e 5 euroluk giriş ücreti uygulaması yeniden başlayacak: Son dakika gelenlere iki katı ücret

10:3417/04/2025, Perşembe
DHA
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Uygulama, 18 Nisan- 27 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.
Uygulama, 18 Nisan- 27 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.

İtalya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Venedik'te geçen yıl başlatılan ‘giriş ücreti' uygulaması, bu cuma gününden itibaren yeniden yürürlüğe giriyor.

Venedik'te bu yıl uygulanacak giriş ücreti uygulaması cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Kent, geçen yıl başlattığı ve dünya çapında bir ilk olan bu uygulamayla yoğun dönemlerde günübirlik turist akışını kontrol altına almayı hedefliyor. Bu yılki en dikkat çekici yenilik ise son dakikada rezervasyon yapan günübirlik ziyaretçileri ilgilendiriyor.

Son dakika gelenlere iki katı ödetilecek

Şehre varıştan üç gün önce çevrim içi olarak satın alınmayan giriş belgeleri için ücret standart 5 avronun iki katına, yani 10 avroya çıkacak. Yetkililer, uzun vadede bu uygulamanın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından dünya mirası olarak kabul edilen kentin aşırı turizm baskısıyla mücadele etmesine katkı sağlayacağı görüşünde.

Uygulama, 18 Nisan- 27 Temmuz tarihleri arasında, çoğunluğu hafta sonlarına denk gelen 54 gün boyunca geçerli olacak.



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