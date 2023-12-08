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Dünya

Terör devleti İsrail kana doymuyor: Katlettikleri Filistinli sayısı 17 bin 487 oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, katliamcı ve işgalci İsrail'in saldırılarda öldürdükleri Filistinli sayısının son 24 saatte 310 artarak 17 bin 487 olduğunu duyurdu.

17:14 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 17:55 - 8/12/2023 Cuma
AA
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor.
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 63 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 313 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 17 bin 487'ye, 558 kişinin yaralanması sonucu ise yaralı sayısının 46 bin 480'e ulaştığı belirtildi. Açıklamada, çok sayıda kişinin de enkaz altında olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, saldırılarda ölen ve yaralananların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu açıkladı.




#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Katliam
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