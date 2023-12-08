Terör devleti İsrail kana doymuyor: Katlettikleri Filistinli sayısı 17 bin 487 oldu

Bir önceki yazımızı “İsrail’in eli kanlı başbakanını önemli gelişmeler bekliyor” diye bitirmiştik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak önce kısa bir parantez açmamız gerekiyor. ABD ile İsrail yönetimleri arasında Gazze’nin geleceği ile ilgili yaşanan fikir ayrılığı derinleşiyor. Yanlış anlaşılmasın. Washington’u Tel Aviv’den kısmen uzaklaştıran şey yaşanan katliamın boyutu değil. ABD, sürecin kendi kontrolünden çıkmaması ve Arap ülkelerin de oyunda kalması için İsrail’in de bazı noktalarda ödün