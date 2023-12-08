|
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'nda 6 Filistinliyi katletti

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 272'ye yükseldi.

11:21 - 8/12/2023 Cuma
AA
İşgalci İsrail askerleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail askerleri (Foto: Arşiv)

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı’na düzenledikleri baskında 6 Filistinliyi katletti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, El-Faria Mülteci Kampı’nda Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskınlara tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
El-Faria Mülteci Kampı’na düzenlenen baskında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da ekiplerin, kampta aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda yaralıya müdahale ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Kızılay ekiplerinin çalışmalarına engel olduğu kaydedildi.Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 272'ye yükseldi.

#Batı şeria
#El-Faria Mülteci Kampı
#İsrail
#Filistin
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ilde uyarı yaptı: Hafta sonu hava daha da soğuyacak!