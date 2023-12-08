İsrail güçleri Batı Şeria'daki El-Faria Mülteci Kampı'nda 6 Filistinliyi katletti

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki ağır bombardıman da dahil olmak üzere, düşmanlıkların yeniden başlamasından ciddi kaygı duyulduğu belirtilerek, açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Gazze nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan yaklaşık 1,9 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği tahmin ediliyor. 60 günden kısa bir sürede işleyen hastane sayısı 36'dan 18'e düştü. Sağlık ihtiyaçları artmaya devam ederken Gazze bir hastaneyi daha kaybetmeyi kaldıramaz" ifadeleri kullanıldı.