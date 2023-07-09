Terör örgütü PKK/YPG Rakka'da bir çocuğu kaçırdı.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Rakka ilinde 16 yaşındaki bir çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG, saflarında savaştırmak için Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki çocukları ailelerinden koparmaya devam ediyor.
Suriye'nin güneydoğusundaki Rakka ilinde M.S'yi kaçıran terör örgütü, çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.
2022'de 1200 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı
Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.