Terörle mücadelede sicili bozuk

PKK’nın hâlâ cirit attığı İsveç’teki son skandala, Avrupa’da yaşayan Türklerden tepki yağıyor.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, İsveç’in bozuk olan terörle mücadele sicilini bir an önce düzeltmesi gerektiği çağrısında bulundu: Terör eylemlerine yıllardır müsamaha gösteren bir ülkenin NATO’ya girmek istemesi abesle iştigal. Hükümetin bu iğrenç ve alçak eylemi düzenleyenlere yasal işlem başlatmalarını bekliyoruz.

UID İskandinavya Koordinasyonu Başkanı Özer Eken, hükümetin eylemlere engel olmadığını vurguladı: Bu eylemler polislerin koruması altında yapılıyor. Polise gidiyoruz, “Biz bir şey yapamayız, Anayasaya göre biz sadece onları korumakla görevliyiz” diyorlar. Engel olmaya çalıştığımızda suçlu duruma düşüyoruz.

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İsveç’teki Farklı Renkler Partisi (NÜANS) Lideri Mikail Yüksel, ülkenin terör örgütlerinin yuvası haline geldiğini söyledi: Eylemi gerçekleştiren “Rojova komitesi” adlı grup, PKK’nın İsveç uzantısı. Bu grubu hükümet, medya, İsveç istihbaratı çok iyi tanıyor. Neden bu gruba yaptırım uygulanmıyor? Böyle giderse İsveç’in NATO’ya girmesi zor.

Sigtuna Belediyesi Meclis Üyesi Yasin İpek, İsveç’in PKK’yı tolere ettiğini ve bunu göstermekten çekinmediğini kaydetti: Yıllardır birçok eylem ve mitinge müsaade ediyor. YPG’nin burada bir derneği bile var. Yapılan eylem daha büyük eylem ve mitinglerin ön hazırlığı. Bunu yapanların hesap vermesini istiyoruz ama umudumuz yok.

4 FETÖ'CÜNÜN DAHA İADESİ REDDEDİLDİ

İsveç FETÖ firarilerini korumaya devam ediyor. NATO üyeliğine karşı Türkiye’nin İsveç’ten istediği FETÖ’cülerden 4’ünün daha iadesi reddedildi. İsveç resmi haber ajansı TT, FETÖ firarisi 4 kişinin Türkiye’ye iadesinin reddedildiği mahkeme kararının, 22 Aralık 2022’de İsveç hükümeti tarafından onaylandığını duyurdu. Bu FETÖ’cüler Türkiye’nin NATO’ya üyelik sürecinde İsveç’ten talep ettiği iade listesinde bulunuyor. İsveç devlet televizyonu SVT’ye konuşan firari FETÖ’cü eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner, iadesi reddedilenlerden birinin kendisi olduğunu söyledi. Çetiner, FETÖ’nün yasa dışı dinleme ekibinin beyni olarak biliniyor.

GÜNDEM Kınamakla kaçamazlar