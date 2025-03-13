Tesla’yı boykotu iç terörizm saydı

ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politikada agresif hamleleri, Gazze meselesinde işgalciden yana tavır takınarak “tehcir planı” açıklaması, yeni yönetimin göçmen karşıtı tutumu, Elon Musk’ın dünya genelinde aşırı sağa verdiği destek nedeniyle küresel çapta Amerikan ürünlerine boykot kampanyası başladı. The Guardian’ın haberine göre tüketiciler, ABD menşeli ürünleri satın almayarak Trump yönetimi politikalarına tepki gösterirken, bu durumdan en çok etkilenen Elon Musk’ın elektrikli otomobil üreten firması Tesla oldu. Boykot ticari alanlarda da sınırlı kalmadı.

BİR GÜNDE YÜZDE 15 KAYBETTİ

The Guardian’a göre şu ana kadar en dikkat çekici gelişme, Avrupalı otomobil alıcılarının Musk’ın ürettiği "Tesla" otomobillerini reddetmesi oldu. Musk, şu anda Başkan Donald Trump yönetiminde önemli bir figür haline gelmiş olup, Trump’ın oluşturduğu özel bir grup olan “Hükümet Verimliliği Dairesi”nin başkanlığını yapıyor. Küresel boykot kampanyasıyla birlikte "Tesla" hisseleri sert bir düşüş yaşarken, Tesla hisse senedi yalnızca Pazartesi günü yüzde 15 değer kaybetti.

KONSERLER VE TURNELER İPTAL

Kültürel anlamda da ABD’ye karşı bir cephe oluştu. Ünlü Alman klasik kemancı Christian Tetzlaff, kendisiyle beraber sahne alan 4 sanatçının, ABD’ye yapacağı yaz turnesini iptal ettiğini açıkladı.

BOYKOT UYGULAMASI GELİŞTİRDİLER

Kanada’da, Amerikan takımlarıyla oynanan buz hokeyi maçlarında ABD ulusal marşı çalınırken yuhalamalar yükseldi. Ayrıca, tüketicilerin Amerikan ürünlerini reddetmelerine yardımcı olmak için "buy beaver", "maple scan" ve "is this Canadian" gibi isimlerle çeşitli mobil uygulamalar geliştirildi. Bu uygulamalar, alışveriş yapanların barkodları tarayarak ürünlerin Amerikan olup olmadığını belirlemelerine olanak tanıyor. Kanada’dan ABD’ye seyahat edenlerin sayısında da ciddi düşüş yaşandı. Guardian’ın ulaştığı istatistiğe göre ABD’ye seyahat eden Kanadalıların sayısı, Şubat 2024’e göre yüzde 23 düştü.

İSVEÇ’TE 40 BİN KİŞİ KAMPANYA BAŞLATTI

Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkeler Trump’ın tarife politikaları nedeniyle alarm konumuna geçse de Trump politikalarından çok etkilenmeyen ülkelerde de boykot kampanyaları baş gösterdi. İsveç’te, yaklaşık 40 bin kullanıcı, Amerikan şirketlerini boykot etmeye çağıran bir Facebook grubuna katıldı. Grup, Amerikan tüketim ürünlerine alternatifler sunuyor. Grup üyelerinden biri, “Mümkün olduğunca çok Amerikan ürününü değiştireceğim ve eğer birçok kişi bunu yaparsa, mağazalardaki arz üzerinde açıkça bir etkisi olacaktır” şeklinde yazdı.

DANİMARKA’DA AVRUPA ÜRÜNLERİNE YILDIZ

Trump’ın özerk bir bölge olan Grönland’ı ABD’nin kontrolü altına alma tehdidi karşısında Danimarka’da da geniş çaplı bir öfke patlaması yaşanıyor. Danimarka’nın en büyük market zinciri olan Salling Grubu, Avrupa yapımı ürünleri Amerikan mallarına karşı tercih edilebilir kılmak için, Avrupa menşeli ürünlere siyah bir yıldız işareti koyacağını açıkladı. Şirketin CEO’su Anders Hagh, LinkedIn’de yaptığı açıklamada, "Avrupa markalarını satın almayı daha kolay hale getiriyoruz" dedi. Bazı şirketlerin ABD ile ticari bağlarını tamamen kesme kararı alması da dikkat çekici bir diğer gelişme.

Musk'a tepki iç terör

ABD Başkanı Donald Trump’tan Tesla CEO’su Elon Musk’a bayilerinin önünde protesto edilmesinin ardından destek geldi. Trump, Musk’a desteğini göstermek amacıyla Tesla aldı. Beyaz Saray önüne getirilen 5 Tesla araçla poz veren Trump ve Elon Musk, kırmızı bir Tesla "Model S" aracına bindi. Sürücü koltuğuna oturan Trump, Tesla’nın hedef alındığı protestoları, “İç terörizm” olarak sınıflandıracaklarını duyurdu. Failler için ağır yaptırımlar uygulayacaklarını vurgulayan Trump, "Harika bir Amerikan şirketine zarar veriyorlar" dedi. Trump, araba kullanmasına izin verilmediğini ancak yaklaşık 80 bin dolara satılan aracı personelin kullanabilmesi için Beyaz Saray’da bırakacağını ve Musk’tan indirim istemediğini söyledi.











