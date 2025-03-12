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ABD heyeti ateşkesi görüşmek için Rusya'ya gitti

ABD heyeti ateşkesi görüşmek için Rusya'ya gitti

21:2112/03/2025, Çarşamba
IHA
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Dün ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerde 30 günlük ateşkes önerisi sunulmuştu.
Dün ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerde 30 günlük ateşkes önerisi sunulmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek adına görüşmeler yürüten ABD heyeti Suudi Arabistan'ın ardından bu kez Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Gelişmeyi duyuran ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes ihtimaline ilişkin "olumlu mesajlar" aldığını belirterek, sürecin kritik bir aşamada olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'daki görüşmelerin ardından ABD heyetinin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gittiğini açıkladı.

Trump, Suudi Arabistan'dan dün ABD ve Ukrayna arasında yapılan görüşmelerin ardından ABD heyetinin, Ukrayna ile 30 günlük ateşkesini görüşmek üzere Rusya'ya gittiğini duyurdu.

"Bu çok ciddi bir durum"

Trump, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes ihtimaline ilişkin "olumlu mesajlar" aldığını belirterek, sürecin kritik bir aşamada olduğunu vurguladı. "Ancak olumlu bir mesajın tek başına hiçbir anlamı yok. Bu çok ciddi bir durum" ifadelerini kullanan Trump, ateşkesin sağlanmasının büyük ölçüde Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

Trump, "Şu anda Rusya'ya giden insanlar var. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz. Eğer bunu başarırsak, bu korkunç kan banyosunun sona ermesine giden yolun yüzde 80'ini oluşturur" dedi.

Başkan Yardımcısı James David Vance ise Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin ardından ABD'nin müzakerelerde güçlü bir konumda olduğunu belirterek, "Şimdi Rusları da ateşkese ikna edebilecek miyiz, göreceğiz" dedi.

Ukrayna-Rusya arasında ateşkes süreci

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, daha önce hava ve deniz sahasında ateşkes önererek barış yolunda ilk adımların atılabileceğini belirtmişti. ABD, dün Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen toplantıda, tüm cephelerde ateşkes ilan edilmesi yönünde bir öneri sunmuş ve Ukrayna, teklifi kabul etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan görüşmenin ardından Rusya ile ateşkes konusunda resmi temas kuracağını duyurmuştu.



#Ateşkes
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