TikTok’a bir yasak da BBC’den

İngiltere Devlet Televizyonu BBC, çalışanlarına son aylarda veri güvenliği konusunda tartışmaların odağına yerleşen sosyal medya platformu TikTok’u iş telefonlarından silme talimatı verdi. Pazar günü gönderilen bir şirket içi mesajda, “İşle ilgili herhangi özel bir gerekçe olmadığı takdirde TikTok uygulamasının yüklenmesini önermiyoruz” ifadelerinin olduğu belirtildi. Daha önce ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler, güvenlik endişesiyle devlet çalışanlarının Çinli ByteDance firmasının uygulaması TikTok kullanmalarını yasaklamıştı.