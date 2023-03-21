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Dünya

TikTok’a bir yasak da BBC’den

ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler, güvenlik endişesiyle devlet çalışanlarının TikTok kullanmasını yasaklamasının ardından BBC Televizyonu da çalışanlarına gönderdiği şirket içi mesajda işle ilgili özel bir gerekçe olmadığı takdirde uygulamanın yüklenmesini önermediklerini söyledi.

04:00 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İngiltere Devlet Televizyonu BBC, çalışanlarına son aylarda veri güvenliği konusunda tartışmaların odağına yerleşen sosyal medya platformu TikTok’u iş telefonlarından silme talimatı verdi. Pazar günü gönderilen bir şirket içi mesajda, “İşle ilgili herhangi özel bir gerekçe olmadığı takdirde TikTok uygulamasının yüklenmesini önermiyoruz” ifadelerinin olduğu belirtildi. Daha önce ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler, güvenlik endişesiyle devlet çalışanlarının Çinli ByteDance firmasının uygulaması TikTok kullanmalarını yasaklamıştı.



#TikTok
#BBC
#ABD
#İngiltere
#Çin
#Kanada
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