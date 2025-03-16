Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Times Meydanı'nda 49 yaşındaki bir kişi ateşe verildi

Times Meydanı'nda 49 yaşındaki bir kişi ateşe verildi

17:3216/03/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Polis, olay hakkında inceleme başlatıldığını belirtti.
Polis, olay hakkında inceleme başlatıldığını belirtti.

ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda bir kişi kasıtlı olarak ateşe verildi. Ateşe verilen 49 yaşındaki adamın yüzünde yanıklar oluştuğu bildirildi.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, bir kişi kasıtlı olarak ateşe verildi.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda 49 yaşındaki bir adamın ateşe verildiği ve yüzünde yanıklar oluştuğu bildirildi. Polis, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Olay hakkında inceleme başlatıldığı ve saldırganın arandığı belirtildi.


#ABD
#New York
#Times Meydanı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 2025 yılı 2. dönem sınavı ne zaman? AÖL çıkmış sorular ve cevapları