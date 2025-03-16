Times Meydanı'nda 49 yaşındaki bir kişi ateşe verildi

Polis, olay hakkında inceleme başlatıldığını belirtti.
ABD'nin New York kentindeki ünlü Times Meydanı'nda bir kişi kasıtlı olarak ateşe verildi. Ateşe verilen 49 yaşındaki adamın yüzünde yanıklar oluştuğu bildirildi.
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, bir kişi kasıtlı olarak ateşe verildi.
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda 49 yaşındaki bir adamın ateşe verildiği ve yüzünde yanıklar oluştuğu bildirildi. Polis, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun stabil olduğunu açıkladı.
Olay hakkında inceleme başlatıldığı ve saldırganın arandığı belirtildi.
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