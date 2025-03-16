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ABD'yi şiddetli fırtına: Ölü sayısı 33'e yükseldi

ABD'yi şiddetli fırtına: Ölü sayısı 33'e yükseldi

10:1816/03/2025, Pazar
DHA
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DHA
DHA

ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği bildirildi.

ABD'de olumsuz hava koşulları, Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına aldı.


Binlerce kişinin evini kaybettiği fırtınalar sebebiyle 33 kişinin hayatını kaybettiği, en az 29 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın hafta sonu devam edeceğini, Mississippi ve Alabama'da kasırganın etkili olacağını tahmin ediyor.

#ABD
#Fırtına
#Texas

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