Dünya Tokyoda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası İlk defa bu kadar fazla tespit edildi
KORONAVİRÜS

Tokyo’da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası: İlk defa bu kadar fazla tespit edildi

Tokyo’da bir günde virüsün tespit edildiği günden bugüne geçen süreçte en yüksek vaka sayısı tespit edildi. Bir günde tespit edilen en fazla vakası 47 olarak açıklanırken, ölü sayısı 57’ye, toplam vaka sayısı ise 2 bin 115’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Japonya
Japonya

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün yayılmaya devam ettiği Japonya’dan kötü haber geldi.

NASIL ENFEKTE OLDUKLARI KAFALARI KARIŞTIRDI

Tokyo yerel hükümetinden yapılan açıklamada, Çarşamba günü tespit edilen rekor sayıdaki 41 vakanın ardından dün de Tokyo’da 47 vakanın kaydedildiği bildirildi. Böylece şimdiye dek bir gün içinde karşılaşılan en yüksek vaka sayısı kaydedilirken, son vakaların yüzde 40’ında virüsün yayılış rotasının belirlenemediği açıklandı. Virüse yakalanan son hastaların nasıl enfekte olabilecekleri hakkında fikri olmadığını vurgulayan yerel hükümet yetkilileri, bu nedenle önceki gün yapılan "evde kalın" çağrısını yineledi.

  • Japonya genelindeki vaka sayısındaki artış ise bugün de devam etti. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısı 2 bin 115’e yükseldi. Daha önce iki hafta süreyle karantinada tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında Japonya’nın farklı eyaletlerinden bin 403 kişi korona virüsüne yakalandı.

Öte yandan, bir kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 57’ye çıktı. Karantina gemisi Diamond Princess’in yolcuları arasından yaşamını yitiren 10 kişi dışında, Japonya’nın farklı eyaletlerinden 47 can kaybı bildirildi. 65 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek 960 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği ifade edildi.

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