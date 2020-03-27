Tokyo’da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası: İlk defa bu kadar fazla tespit edildi Tokyo’da bir günde virüsün tespit edildiği günden bugüne geçen süreçte en yüksek vaka sayısı tespit edildi. Bir günde tespit edilen en fazla vakası 47 olarak açıklanırken, ölü sayısı 57’ye, toplam vaka sayısı ise 2 bin 115’e yükseldi.

Haber Merkezi 27 Mart 2020, 09:08 Son Güncelleme: 27 Mart 2020, 09:16 İHA