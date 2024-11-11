Trump Biden'a mesaj yollamıştı: İsrail'den Hizbullah'a yönelik ateşkes açıklaması

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Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'den ateşkes konusunda bir açıklama geldi. Görevden alınan Yoav Gallant'ın yerine gelen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in Hizbullah ile “hedeflerine ulaşıncaya kadar” ateşkes yapmayacağını söyledi. Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda "belirli bir ilerleme" kaydedildiğini belirtmişti. Öte yandan ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı öne sürülmüştü.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da saldırılara devam eden İsrail'in
Hizbullah
ile “
hedeflerine ulaşıncaya kadar
” ateşkes yapmayacağını söyledi.
Katz, İsrail ordusu yetkilileriyle yaptığı görüşme sırasında, Hizbullah ile çatışma, Gazze'deki saldırılar ve İran ile artan gerginliklere ilişkin açıklamada bulundu.
“
İsrail'in hava savunma tesislerine saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesislerinin her zamankinden daha savunmasız olduğunu
” öne süren Katz, Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında en önemli amacın İsrailli esirleri geri getirmek olduğunu iddia etti.
Katz, Lübnan'daki saldırılara ilişkin ise, “
savaşın hedeflerine ulaşılıncaya kadar (Hizbullah ile) ateşkes olmayacak.
" ifadelerine yer verdi.
İsrail'de "Hizbullah'la ateşkes" bilmecesi
İsrail'de "Hizbullah'la ateşkes" bilmecesi
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar,
Lübnan
'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda "
belirli bir ilerleme
" kaydedildiğini belirtmişti.
İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla öne çıkan
İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer
'in Lübnan'da
Hizbullah i
le ateşkesi görüşmek için ABD'ye gittiği belirtilmişti.
Trump araya girip Biden'a mesaj yollamıştı
Trump araya girip Biden'a mesaj yollamıştı
Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde de ABD başkanı seçilen
Donald Trump
'ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı öne sürülmüştü.
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