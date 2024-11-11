Trump’tan Biden’a ateşkes mesajı

ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın, Joe Biden yönetimine, Lübnan'da ateşkes çabalarında ilerleme kaydedilmesi gerektiği mesajını ilettiği öne sürüldü. Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı belirtildi. ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein’ın iki tarafın da anlaşmaya varabileceğinden, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara ve İsrail'in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılara son vereceğinden emin olduğunu söyledi. Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile salı günü Beyaz Saray’da görüşecek. İsrail hükümeti de Lübnan'da ateşkes imkanlarını araştırmak için diplomatik trafiğe girişti. İsrail Yayın Kurulu (KAN), Stratejik İşler Bakanı Ron Dermar'ın "Sınırlı bir ateşkes" için önce gizlice Rusya'nın başkenti Moskova'ya ardından ABD'nin başkenti Washington'a gitti. Lübnan Başbakanı Necib Mikati de yaptığı açıklamada "İsrail'le ateşkese varmak istiyoruz" dedi. Mikati, İsrail'le varılacak anlaşmanın Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde güçlendirilmesinin ve başka silah taşıyan güç olmamasını kapsadığını söyledi.