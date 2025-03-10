Trump: Grönland halkını zenginleştirmek için milyarlarca dolar yatırıma hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, sık sık satın almak istediğini dile getirdiği Grönland'da halkın kendi geleceğini tayin etme hakkını desteklediklerini ve onları "zengin yapmak için" milyarlarca dolarlık yatırıma hazır olduklarını bildirdi. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.
Trump, isterlerse Grönlandlıların ABD'nin parçası olarak da memnuniyetle karşılanacağını belirtti.
Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları
Trump, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı alma isteğini sık sık ifade ediyor. ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.
Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden Grönland, bağlı olduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.