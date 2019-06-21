Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Trump ile Muhammed bin Selman petrol ve İran konusunu görüştü
ORTADOĞU

Trump ile Muhammed bin Selman petrol ve İran konusunu görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki telefon görüşmesinde küresel petrol piyasalarında Suudi Arabistan'ın rolü ile İran konusunun ele alındığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, Trump ile Muhammed bin Selman arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki lider Orta Doğu'da ve küresel petrol piyasalarında istikrarın sağlanmasında Suudi Arabistan'ın kritik rolünü ele aldı. İkili ayrıca, İran rejiminin gerilimi artıran davranışlarından kaynaklanan tehditleri de görüştü." ifadesine yer verildi.

ABD yönetimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi sürecinde Muhammed bin Selman'a verdiği destek dolayısıyla eleştiri toplamıştı.

  • Ayrıca ABD Kongresi, Trump yönetiminin Yemen'de devam eden savaşta Riyad'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören bir yasa tasarısını geçirmiş ancak tasarı Trump tarafından veto edilmişti.
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