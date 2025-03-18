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Trump ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi: Görüşme iyi gidiyor ve halen devam ediyor

Trump ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi: Görüşme iyi gidiyor ve halen devam ediyor

18:2618/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
IHA
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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin TSİ 17.00'de başladığını bildirerek, "Görüşme iyi gidiyor ve halen devam ediyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı.

Beyaz Saray, Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin TSİ 17.00'de başladığını bildirerek, "Görüşme iyi gidiyor ve halen devam ediyor" dedi.




#Donald Trump
#Vladimir Putin
#ABD
#Rusya

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