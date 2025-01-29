Trump Musk'tan NASA astronotlarını geri getirmesini istedi

Trump NASA astronotlarının uzayda mahsur kalması nedeniyle Elon Musk'tan yardım istedi.
Donald Trump, NASA astronotlarının uzayda mahsur kalması nedeniyle Elon Musk'tan yardım istedi.
ABD Başkanı Donald Trump, NASA'nın Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşü için Amerikalı milyarder
Elon Musk
'a çağrıda bulundu.
Sosyal medyadan duyurdu
Sosyal medyadan duyurdu
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Astronotların, ISS'de aylardır beklediklerini kaydeden Trump,
"Elon Musk ve SpaceX'ten, Biden döneminde adeta uzayda terk edilen iki cesur astronotu 'gidip getirmelerini' istedim"
i
fadesini kullandı.
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