ABD Dışişleri Bakanı'ndan skandal sözler: 'Hamas Gazzelilere zarar veriyor'

Marco Rubio, yaptığı açıklamada Hamas'ın Gazze'deki yönetiminin sorunlara sebep olduğunu öne sürdü.

Rubio, 'şiddet ve istikrarsızlık kaynağı' olarak tanımladığı Hamas'ın bölgeyi kontrol etmesinin 'Gazzelilere zarar verdiğini' iddia etti. ABD'li bakan, "Hamas'ın hesap vermesi şart. Bu yönetim, halkın çektiği acıların ve bölgeyi etkileyen kötüleşmenin temel sebeplerinden biri" ifadelerini kullandı.