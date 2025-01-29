ABD Dışişleri Bakanı'ndan skandal sözler: 'Hamas Gazzelilere zarar veriyor'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rubio, Hamas'ın Gazze'yi bir daha asla yönetmemesi gerektiğini söyledi.
Marco Rubio, yaptığı açıklamada Hamas'ın Gazze'deki yönetiminin sorunlara sebep olduğunu öne sürdü.
'Hamas hesap vermeli'
Rubio, 'şiddet ve istikrarsızlık kaynağı' olarak tanımladığı Hamas'ın bölgeyi kontrol etmesinin 'Gazzelilere zarar verdiğini' iddia etti. ABD'li bakan, "Hamas'ın hesap vermesi şart. Bu yönetim, halkın çektiği acıların ve bölgeyi etkileyen kötüleşmenin temel sebeplerinden biri" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile yaptığı görüşmede, Gazze'de ateşkesi sağlama konusunda Mısır'ın arabuluculuk rolünü övdü. Görüşmede, çatışmalara son vermek ve çözüm yolları bulmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği ifade edildi.