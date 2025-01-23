Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya telefon: "Bu konu Trump'ın en önemli önceliği"

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya telefon: "Bu konu Trump'ın en önemli önceliği"

09:2623/01/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Görüşmede ele alınan konulardan biri de İran oldu.
Görüşmede ele alınan konulardan biri de İran oldu.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Rubio görüşmede, ABD'nin İsrail'e sarsılmaz desteğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İşgalciye tam destek

Açıklamaya göre Rubio, görüşmede, ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğinin altını çizdi ve ABD Başkanı Donald Trump için bunun en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Netanyahu'yu, İsrail'in "Hamas ve Hizbullah'a karşı elde ettiği başarılardan dolayı" kutlayan Rubio, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerini iletti. Rubio ile Netanyahu, görüşmede İran kaynaklı tehditleri de ele alarak bu hususta işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.


#ABD
#israil
#Marco Rubio
#Netanyahu
#Gazze
#Ateşkes
#Hamas

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak şartları neler olacak son durum ne?