Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Bakan Fidan ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Türkiye ile ABD'deki yeni Trump hükümeti arasında ilk resmi temas gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan ve Rubio görüşmede, iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılığını vurguladı.
Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, ABD Dışişleri Bakanı
Marco Rubio
ile telefonda görüştü.
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesinde mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.
Bakan Fidan ve Bakan Rubio,
Türkiye
ve
ABD
'nin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılıklarını vurguladılar.
İkilinin telefon görüşmesinde, bölgesel konularda eşgüdüm içinde hareket etmenin önemine değinildi.
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