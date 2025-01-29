ABD Başkanı 4 kararname imzaladı: Orduda temizliğe başladı

Göreve başladıktan sonra bir dizi kararname ile önümüzdeki 4 yılda ABD’de köklü değişiklilerin yaşanacağının sinyalini veren Başkan Donald Trump, bu kez de orduya el atarak yeni kararlar aldığını duyurdu. Yeni Başkan, orduda yeni düzenlemeler getirilmesini öngören 4 kararname imzaladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, aşı zorunluluğu ile görevi bırakmaya zorlananların geri dönüşü, transseksüellerin ordudaki rollerinin değişimi, İsrail menşeli hava savunma sistemi Demir Kubbe benzeri bir savunma yatırımı ve bazı ofislerin kapatılmasına yönelik kararların yürürlüğe girdiği duyuruldu.

ESKİ ASKERLER GÖREVE

Beyaz Saray Genel Sekreteri Will Scharf, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Trump’ın imzaladığı kararname kapsamında, Kovid-19 aşısı olmayı reddettiği için ordudan çıkarılan ve yeniden göreve başlamayı talep eden tüm askeri personelin yeniden orduya katılabileceği kaydedildi. 2021-2023 yılları arasında ordudan atılan 8 binden fazla asker eski rütbelerini geri alabilecek. Böylelikle translar ordudan temizlenirken eski askerler görevlerine geri gelecek.

TRANSLARA YASAK

Trump, seçim sürecindeki vaatlerinden birini daha yerine getirerek, eski Başkan Joe Biden dönemindeki politikayı tersine çevirip trans bireylerin orduya girmesini engelleyen kararnameyi imzaladı. Böylece Trump, ABD hükümetinin resmi politikasını "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde revize ettikten sonra orduda da benzer bir adım atmış oldu. ABD ordusunda kaç transseksüel askeri personelin görev yaptığı henüz bilinmezken bu sayının 9 bin ile 15 bin arasında olduğu tahmin ediliyor.

LGBT İDEOLOJİSİNİ ORDUDAN TEMİZLİYOR

Trump, ordu içinde “trans ideolojiyi” destekleyen kurumları da tasfiye etti. İmzalanan kararname ile ordudaki Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) programları sona erdirildi. Ordudaki DEI programlarını ırk ve cinsiyet temelli ayrımcılıkla suçlayan ve DEI eylemlerinin ordudaki liderliği ve birliklerin bütünlüğünü zayıflattığını savunan kararnamede, ordudaki her birimin ırk ya da cinsiyet konusundaki tercihlerden bağımsız faaliyet göstermesi gerektiğine vurgu yapıldı. Kararname metninde silahlı kuvvetlerin "aktivistleri memnun etmek için radikal cinsiyet ideolojisi altında ezildiği", trans bireylerin "ruhsal ve fiziksel sağlık durumunun aktif askerlik hizmetiyle bağdaşır olmadığı" kaydedildi.

DEMİR KUBBE SİSTEMİ İÇİN ADIM

Trump, ülke savunmasının eksiklerine yönelik de bir çalışma sonucu, Demir Kubbe benzeri bir hava savunma sistemi için de ilk adımı attı. Trump, İsrail'de kullanılan sisteme nazire yapılarak Amerika'nın Demir Kubbesi'nin yaratılma sürecinin resmi olarak başlattı. ABC News'ün ulaştığı belgeye göre, söz konusu kararname ile birlikte ABD'yi balistik, hipersonik, gelişmiş seyir füzesi ve diğer yeni nesil hava saldırılarından koruyacak yeni nesil bir füze savunma kalkanının uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor. Söz konusu sistemin nasıl geliştirileceği konusunda çok az detay bulunuyor. Bu konuda net bir takvim ya da maliyet hesabı da belgede yer almıyor.

KONGRE’YE “EK BÜTÇE OLUŞTURUN” ÇAĞRISI

Diğer yandan Trump, sınır güvenliğini artırmak için ilave finansmana ihtiyaç duyacaklarını ve bu konuda Kongre'nin harekete geçmesini istediklerini söyledi. Trump, Miami'de düzenlenen ve Kongre'deki Cumhuriyetçilerin bir araya geldiği parti buluşmasında sınır güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki haftalarda, ABD'nin egemen sınırlarını tamamen ve kalıcı olarak yeniden tesis etme planlarımızı finansal olarak ele alan bir tasarı üzerinde Kongre ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" diyen Trump, "Bu tasarı, sınır güvenliği personelinde rekor bir artış için kapsamlı finansmanı ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ve sınır devriyesi için ödemeleri içerecek" bilgisini verdi.







