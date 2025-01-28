Danimarka ABD tehdidine karşı dev adım: 2 milyar dolarlık savunma yatırımı

Danimarka, Arktik bölgesindeki askeri kapasitesini güçlendirmek için yaklaşık 2 milyar dolarlık bir bütçe ayıracağını duyurdu.
Bölgede daha fazla gemi ve İHA görev yapacak
Açıklamaya göre, Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland yönetimlerinin iş birliğiyle hazırlanan bu anlaşma, bölgenin egemenliğini koruma ve gözetim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Plan kapsamında, Grönland çevresinde görev yapacak üç yeni Arktik devriye gemisi ile uzun menzilli iki insansız hava aracının denetim faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.
Taraflar, anlaşmanın ilk aşamasını tamamlamakla birlikte, 2025’in ilk yarısında ikinci bir anlaşma üzerinde uzlaşılması gerektiği konusunda da fikir birliğine vardı.
"Daha güçlü varlık göstermeliyiz"
Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, düzenledikleri ortak basın toplantısında anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
Arktik ve Kuzey Atlantik bölgelerinde ciddi güvenlik ve savunma sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bu nedenle burada daha güçlü bir varlık göstermemiz kaçınılmaz.
Motzfeldt ise Grönland’ın ve çevresinin güvenliğini artırmayı amaçlayan bu anlaşmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Trump'in tartışmalı açıklamaları
ABD Başkanı Donald Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiği yönündeki görüşünü bir kez daha dile getirdi. Trump, Ada’nın mülkiyet ve kontrolünün ABD için "mutlak bir zorunluluk" olduğunu savundu.
Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı iki özerk bölgeden biri olarak dikkat çekiyor ve diğer bölge olan Faroe Adaları gibi kendine has bir yönetim modeline sahip. Ada, Danimarka’ya yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve jeopolitik önemi nedeniyle uzun süredir uluslararası tartışmaların merkezinde bulunuyor.