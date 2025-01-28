Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Danimarka ABD tehdidine karşı dev adım: 2 milyar dolarlık savunma yatırımı

Danimarka ABD tehdidine karşı dev adım: 2 milyar dolarlık savunma yatırımı

17:4228/01/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Arktik bölgesi, Kuzey Kutup Dairesi'ni çevreleyen ve buzullarla kaplı stratejik bir coğrafya olarak dikkat çekiyor
Arktik bölgesi, Kuzey Kutup Dairesi'ni çevreleyen ve buzullarla kaplı stratejik bir coğrafya olarak dikkat çekiyor

Danimarka, Arktik bölgesindeki askeri kapasitesini güçlendirmek için yaklaşık 2 milyar dolarlık bir bütçe ayıracağını duyurdu.

ABD Başkanı
Donald Trump
’ın Grönland’ı satın alma fikrini gündeme getirmesinin ardından, Danimarka bölgedeki varlığını artırmaya yönelik somut adımlar atmaya başladı. Danimarka Savunma Bakanlığı, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir savunma anlaşması hakkında açıklama yaptı.

Bölgede daha fazla gemi ve İHA görev yapacak


Açıklamaya göre, Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland yönetimlerinin iş birliğiyle hazırlanan bu anlaşma, bölgenin egemenliğini koruma ve gözetim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Plan kapsamında, Grönland çevresinde görev yapacak üç yeni Arktik devriye gemisi ile uzun menzilli iki insansız hava aracının denetim faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.


Taraflar, anlaşmanın ilk aşamasını tamamlamakla birlikte, 2025’in ilk yarısında ikinci bir anlaşma üzerinde uzlaşılması gerektiği konusunda da fikir birliğine vardı.



"Daha güçlü varlık göstermeliyiz"


Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, düzenledikleri ortak basın toplantısında anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu:


Arktik ve Kuzey Atlantik bölgelerinde ciddi güvenlik ve savunma sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bu nedenle burada daha güçlü bir varlık göstermemiz kaçınılmaz.


Motzfeldt ise Grönland’ın ve çevresinin güvenliğini artırmayı amaçlayan bu anlaşmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.


Trump'in tartışmalı açıklamaları


ABD Başkanı Donald Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiği yönündeki görüşünü bir kez daha dile getirdi. Trump, Ada’nın mülkiyet ve kontrolünün ABD için "mutlak bir zorunluluk" olduğunu savundu.


Bu açıklama, özellikle Grönlandlı yetkililer olmak üzere birçok kesimde büyük tepkiyle karşılandı. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, konuya ilişkin net bir tavır ortaya koyarak,
"Grönland, Grönland halkına aittir. Ne şimdi ne de gelecekte satılık olmayacağız. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz özgürlük mücadelemizi asla kaybetmeyeceğiz"
ifadelerini kullandı.

Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı iki özerk bölgeden biri olarak dikkat çekiyor ve diğer bölge olan Faroe Adaları gibi kendine has bir yönetim modeline sahip. Ada, Danimarka’ya yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve jeopolitik önemi nedeniyle uzun süredir uluslararası tartışmaların merkezinde bulunuyor.




#ABD
#Donald Trump
#Grönland

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askerlik yerleri bugün mü açıklanacak? 2025 MSB celp ve sevk takvimi