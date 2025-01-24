Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD artık Bolton’ı korumayacak

ABD artık Bolton’ı korumayacak

04:0024/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
John Bolton.
John Bolton.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de başta 28 Şubat darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde büyük pay sahibi olduğu bilinen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u korumakla görevli Gizli Servis ajanlarını geri çektiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren politikaların mimarı olan, Irak ve Afganistan’ın işgali için Dick Cheney, ve George Bush'u ikna eden, yüz binlerce kişinin ölümüne mesul olan ve Türkiye’de başta 28 Şubat darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde büyük pay sahibi olduğu bilinen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u korumakla görevli Gizli Servis ajanlarını geri çektiğini duyurdu. Trump, “Cheney ve Bush'u, korkunç bir karar olan Ortadoğu'yu havaya uçurma planına ikna eden oydu. Bundan bir şey elde edemedik. Aptal adam"dedi. Trump'ın, ayrıca bir dönem beraber çalıştığı eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu çok sayıda eski diplomatın güvenlik korumasını kaldırdığı bildirildi.



#ABD
#Trump
#John Bolton

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UTTS başvurusu nasıl yapılır? UTTS son kayıt tarihi 2025