ABD artık Bolton’ı korumayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren politikaların mimarı olan, Irak ve Afganistan’ın işgali için Dick Cheney, ve George Bush'u ikna eden, yüz binlerce kişinin ölümüne mesul olan ve Türkiye’de başta 28 Şubat darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde büyük pay sahibi olduğu bilinen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u korumakla görevli Gizli Servis ajanlarını geri çektiğini duyurdu. Trump, “Cheney ve Bush'u, korkunç bir karar olan Ortadoğu'yu havaya uçurma planına ikna eden oydu. Bundan bir şey elde edemedik. Aptal adam"dedi. Trump'ın, ayrıca bir dönem beraber çalıştığı eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu çok sayıda eski diplomatın güvenlik korumasını kaldırdığı bildirildi.