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Trump: Putin ile ölümleri durdurmak için anlaştık

Trump: Putin ile ölümleri durdurmak için anlaştık

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:0312/02/2025, Wednesday
G: 12/02/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Trump - Rusya Devlet Başkanı Putin (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Trump - Rusya Devlet Başkanı Putin (Foto: Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve Ukrayna Savaşı'nı durdurmak için anlaştığını söyledi. Putin'in ABD'yi, kendisinin de Rusya'yı ziyaret edeceğini söyleyen Trump, "Ekiplerimizin müzakereleri derhal başlatmaları için anlaştık. Zelenski'ye de bildireceğim." dedi.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Ölümleri durdurma konusunda anlaştık"

Trump, Putin ile Ukrayna Savaşı'nı durdurmak için anlaştıklarını vurgulayıp,
"Ölümleri durdurmak istediğimiz konusunda anlaştık. Ekiplerimiz müzakereleri derhal başlatacak."
dedi.

İki lider, birbirlerinin ülkelerini ziyaret etme konusunda da mutabık kaldı. ABD Başkanı, "Zelenski'yi arayarak Putin ile yaptığım görüşmeyi kendisine bildireceğim." diye de konuştu.

Yapay zeka ve enerji de konuşuldu

Ukrayna Savaşı'nın yanında, Ortadoğu'daki durum, doların gücü, enerji ve yapay zeka sektöründeki gelişmeler de alındı.

Kremlin: Oldukça uzun bir görüşmeydi

Kremlin Sözcüsü Peskov, görüşmeye ilişkin "Çok uzun bir telefon görüşmesiydi" açıklamasını yaptı.



#Donald Trump
#ABD
#Rusya
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#Ukrayna

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