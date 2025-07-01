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Trump'tan 'Gazze' çıkışı: Netanyahu'ya karşı katı olacağız

Trump'tan 'Gazze' çıkışı: Netanyahu'ya karşı katı olacağız

18:581/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trump, Gazze'deki İsrail işgalinin bitişi için gelecek haftayı işaret etti.
Trump, Gazze'deki İsrail işgalinin bitişi için gelecek haftayı işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki savaşın bitmesi için İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı 'katı olacağını' söyleyip, "Savaşın bitmesini istiyorum. Önümüzdeki hafta anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkesin yakın olduğunu iddia etmiş ve “Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde bir ateşkes sağlanacağını düşünüyorum” demişti.

"Netanyahu'ya karşı katı olacağız"

Trump, bugün yaptığı açıklamada ateşkes için İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı 'katı olacağını' söyledi.

"Savaşın bitmesini istiyorum." diyen Trump, "Önümüzdeki hafta anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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