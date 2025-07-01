Trump'tan 'Gazze' çıkışı: Netanyahu'ya karşı katı olacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki savaşın bitmesi için İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı 'katı olacağını' söyleyip, "Savaşın bitmesini istiyorum. Önümüzdeki hafta anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum" dedi.
ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkesin yakın olduğunu iddia etmiş ve “Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde bir ateşkes sağlanacağını düşünüyorum” demişti.
"Netanyahu'ya karşı katı olacağız"
Trump, bugün yaptığı açıklamada ateşkes için İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı 'katı olacağını' söyledi.
"Savaşın bitmesini istiyorum." diyen Trump, "Önümüzdeki hafta anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.