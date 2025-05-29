Trump'tan Putin'e tehdit gibi sözler: Bizi oyalama yoksa...

Putin - Trump.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkes müzakerelerine ilişkin uyararak “Bizi oyalama. Farklı şekilde karşılık veririz” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya geldi.
"Farklı şekilde karşılık veririz"
"Farklı şekilde karşılık veririz"
Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkes müzakerelerine ilişkin uyararak,
“Putin bizi oyalama. Eğer bizi oyalıyorsa daha farklı şekilde karşılık veririz. Birkaç hafta içinde bizi oylayıp oyalamadığını söyleyeceğim”
dedi.
Trump, Ukrayna'da yaşananların büyük hayal kırıklığı olduğunu da ifade etti.
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