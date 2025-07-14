Trump'tan Rusya'ya 50 gün mühlet: Anlaşma olmazsa çok sert yaptırımlar gelecek

Oval Ofis'te Mark Rutte'yi ağırlayan Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'ya yaptırım tehdidinde bulundu. Ukrayna'ya yeni silahlar göndermek için anlaşma yaptıklarını belirten Trump, "50 gün içinde anlaşma olmazsa Rusya'ya yüzde 100 gümrük vergisi getireceğiz. Rusya'dan memnun değilim." dedi.
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