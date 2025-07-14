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Trump'tan Rusya'ya 50 gün mühlet: Anlaşma olmazsa çok sert yaptırımlar gelecek

Trump'tan Rusya'ya 50 gün mühlet: Anlaşma olmazsa çok sert yaptırımlar gelecek

18:2014/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
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Oval Ofis'te Mark Rutte'yi ağırlayan Donald Trump.
Oval Ofis'te Mark Rutte'yi ağırlayan Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'ya yaptırım tehdidinde bulundu. Ukrayna'ya yeni silahlar göndermek için anlaşma yaptıklarını belirten Trump, "50 gün içinde anlaşma olmazsa Rusya'ya yüzde 100 gümrük vergisi getireceğiz. Rusya'dan memnun değilim." dedi.



Ayrıntılar geliyor...

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