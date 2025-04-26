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Trump'tan Zelenski'e 'hemen imzala' çağrısı

Trump'tan Zelenski'e 'hemen imzala' çağrısı

09:1726/04/2025, Cumartesi
DHA
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Zelenski - Trump
Zelenski - Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye nadir toprak elementlerine ilişkin anlaşmayı vakit kaybetmeden imzalaması yönünde çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalaması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye çağrıda bulundu.


"Umarım bu anlaşma hemen imzalanır"


Trump paylaşımında,
"Ukrayna, ABD ile imzalanan çok önemli nadir toprak elementleri anlaşmasına ilişkin nihai belgeleri henüz imzalamadı. En az üç hafta gecikti. Umarım bu anlaşma hemen imzalanır"
ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecinin şu ana dek sorunsuz ilerlediğini ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.





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