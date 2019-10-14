Dünya TSKdan Münbiç hazırlığı Bordo Bereliler sınırda emir bekliyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

TSK'dan Münbiç hazırlığı: Bordo Bereliler sınırda emir bekliyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat'ın batısında bulunan Münbiç'i teröristlerden temizlemek için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Sınıra sevk edilen Bordo Bereliler harekat için emir bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğanda bugün Azerbaycan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız" dedi.

Haber Merkezi DHA
TSK'dan Münbiç sınırına takviye güç
DHA
TSK'dan Münbiç sınırına takviye güç
TSK'dan Münbiç sınırına takviye güç
DHA
TSK'dan Münbiç sınırına takviye güç

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti. TSK birlikleri bu sabah itibariyle Münbiç'e doğru intikal etti.

DHA
Bordo Bereliler Münbiç sınırında harekat için emir bekliyor.

"KARARIMIZI UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ"

PYD/YPG/PKK'lı teröristlerden teslim alan rejim güçleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı sırasında da Münbiç'e ilerleme planı yaptı. Türkiye öteden beri bu ihtimale karşı olduğunun altını çizerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Azerbaycan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız" dedi.

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TSK İLE SMO'NUN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus’tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.

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Fırat’ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı: Tanklar Fırat'ı yapay köprü ile geçecek
  • TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti, bu sabah erken saatlerde intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.

DHA
Bordo Bereliler Münbiç sınırında harekat için emir bekliyor.

Tel Abyad'ın batısında bununan YPG/PKK'ya ait bez parçası indirildi yerine SMO bayrağı asıldı
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Tel Abyad'ın batısında bununan YPG/PKK'ya ait bez parçası indirildi yerine SMO bayrağı asıldı

DHA
Bordo Bereliler Münbiç sınırında harekat için emir bekliyor.

DHA
Bordo Bereliler Münbiç sınırında harekat için emir bekliyor.

DHA
Bordo Bereliler Münbiç sınırında harekat için emir bekliyor.

DHA
Bordo Bereliler Münbiç sınırında harekat için emir bekliyor.

Suriye Milli Ordusu'nun bayrağı Tel Abyad'da göndere çekildi
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Suriye Milli Ordusu'nun bayrağı Tel Abyad'da göndere çekildi
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Resulayn'daki PKK/YPG'li teröristlerin kaçış anları kamerada
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Resulayn'daki PKK/YPG'li teröristlerin kaçış anları kamerada
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