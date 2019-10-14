TSK'dan Münbiç hazırlığı: Bordo Bereliler sınırda emir bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti. TSK birlikleri bu sabah itibariyle Münbiç'e doğru intikal etti.

DHA Bordo Bereliler Münbiç sınırında harekat için emir bekliyor.

"KARARIMIZI UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ"

PYD/YPG/PKK'lı teröristlerden teslim alan rejim güçleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı sırasında da Münbiç'e ilerleme planı yaptı. Türkiye öteden beri bu ihtimale karşı olduğunun altını çizerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Azerbaycan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız" dedi.

OYNAT 00:00 İHA'lar, mühimmat ikmali yapan YPG’li teröristleri böyle vurdu Milli Savunma Bakanlığı YPG'li teröristlerin mühimmat depolarının vurulma anlarını paylaştı. MSB: 'Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi' dedi. BiP'te paylaş

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TSK İLE SMO'NUN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus’tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.

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TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti, bu sabah erken saatlerde intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.

DHA Bordo Bereliler Münbiç sınırında harekat için emir bekliyor.

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DHA Bordo Bereliler Münbiç sınırında harekat için emir bekliyor.

DHA Bordo Bereliler Münbiç sınırında harekat için emir bekliyor.

DHA Bordo Bereliler Münbiç sınırında harekat için emir bekliyor.

DHA Bordo Bereliler Münbiç sınırında harekat için emir bekliyor.

OYNAT 00:00 Suriye Milli Ordusu'nun bayrağı Tel Abyad'da göndere çekildi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Tel Abyad?ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası, şehrin merkezinde SMO bayrağı göndere çekildi. Akçakale'de yaşayan Tel Abyadlılar yollarda kutlama yaparak şehrin terörden temizlenmesini kutluyor.

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OYNAT 00:00 Resulayn'daki PKK/YPG'li teröristlerin kaçış anları kamerada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da teröristlerin kaçış anları görüntülendi.

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