Dünya Tüm dünyanın kabusu koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 700ü aştı
KORONAVİRÜS

Tüm dünyanın kabusu koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 700'ü aştı

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 14 bin 704 olarak güncelledi.

Haber Merkezi AA
Salgın her geçen gün dünyayı sarmaya devam ediyor.
Salgın her geçen gün dünyayı sarmaya devam ediyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 14 bin 700'ü aştı.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı ülke 5 bin 476 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 270 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 1772 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1685 kişi yaşamını yitirdi.

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