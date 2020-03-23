Tüm dünyanın kabusu koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 14 bin 700'ü aştı Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 14 bin 704 olarak güncelledi.

Haber Merkezi 23 Mart 2020, 10:16 Son Güncelleme: 23 Mart 2020, 10:22 AA