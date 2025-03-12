Tüm Ortadoğu'ya tehdit gibi açıklama: '2025' savaş yılı olacak

İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduda artık "kapanma" adı verilen dini bayramlarda toplu izin kullanımının olmayacağını duyurdu. Zamir, üst düzey subaylarla yaptığı bir toplantıda konuştu ve “2025 savaş yılı olacak” dedi. Söz konusu izinlerin iptal edildiğini duyuran Zamir, normal izinlerin devam edeceğini ancak tüm birlikler için aynı anda uygulanmayacağını söyledi. Söz konusu uygulama, İsrail ordusu içerisinde "kapanma" olarak biliniyordu. Hamas'ın 7 Ekim saldırısında da İsrail ordusu tam bir kapanma dönemindeydi. Gazze sınırında her zamanki asker sayısının sadece yarısı mevcuttu.