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Tüm Ortadoğu'ya tehdit gibi açıklama: '2025' savaş yılı olacak

Tüm Ortadoğu'ya tehdit gibi açıklama: '2025' savaş yılı olacak

04:0012/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Eyal Zamir
Eyal Zamir

Filistin topraklarında soykırıma imza atan İsrail ordusu, on yıllardır süregelen bir uygulamayı iptal etti.

İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduda artık "kapanma" adı verilen dini bayramlarda toplu izin kullanımının olmayacağını duyurdu. Zamir, üst düzey subaylarla yaptığı bir toplantıda konuştu ve “2025 savaş yılı olacak” dedi. Söz konusu izinlerin iptal edildiğini duyuran Zamir, normal izinlerin devam edeceğini ancak tüm birlikler için aynı anda uygulanmayacağını söyledi. Söz konusu uygulama, İsrail ordusu içerisinde "kapanma" olarak biliniyordu. Hamas'ın 7 Ekim saldırısında da İsrail ordusu tam bir kapanma dönemindeydi. Gazze sınırında her zamanki asker sayısının sadece yarısı mevcuttu.

SOYKIRIMIN DEVAMINI SAVUNUYOR

Zamir'in aldığı kararın, işgalci gücün başta Filisitin toprakları olmak üzere bölge ülkelerini hedef alan saldırgan ve istilacı politikalarını devam ettireceğinin sinyali olarak kabul edildi. İsrail'in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçen hafta selefi Herzi Halevi'den görevi devralmıştı. Halevi, 7 Ekim'de İsrail ordusunun zafiyet gösterdiğini kabul ederek istifa etmişti. Gazze’deki soykırımın devam etmesini savunan Zamir’in ordu içinde sert bir tutum takınacağı ve Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu ile eş güdüm halinde hareket edeceği düşünülüyor.



#İsrail
#Orta Doğu
#Savaş

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