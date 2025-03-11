Hamas Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yeni bir müzakere turunun başladığını duyurdu

Hamas'ın ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'le gerçekleştirilen görüşmeler de dahil olmak üzere müzakerelere tüm sorumluluk ve pozitiflikle yaklaştığını aktaran Şedid, bu turun, saldırıların durdurulması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve esir takası anlaşmasının tamamlanmasına zemin hazırlamak için müzakerelerin ikinci aşamasının başlanmasına doğru somut bir ilerlemeye yol açacağını umduğunu aktardı.