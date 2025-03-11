Hamas sınır kapılarının insani yardım girişine açılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu

Hamas, arabulucu ülkelere İsrail'in ateşkes anlaşmasına uyması ve insani yardımların ulaştırılması adına Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını açması için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım girişinin sağlandığı sınır kapılarının 10 gündür kapalı tutulması kınandı.

Ateşkese arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve ABD'ye çağrı yapılan açıklamada, anlaşmadaki maddelere uyması ve insani yardım girişine sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı yapılması gerektiği belirtildi.

İsrail'in insani yardım girişini engelleyerek Gazze'deki Filistin halkına karşı "toplu cezalandırma" uyguladığı ve buna derhal son verilmesi gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, "Sınır kapılarının kapatılması, insani yardım girişini engelsiz bir şekilde kolaylaştırmayı kapsayan ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

"İsrail, insani yardımları siyasi şantaj kozu olarak kullanıyor." denilen açıklamada, sınır kapılarının kapalı tutulmasının uluslararası insancıl hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlali olduğu, sivillerin hayatına kast eden bir savaş suçu ve toplu cezalandırma yöntemi olduğuna dikkati çekildi.

Gazze'de fiyatlarda ciddi artışın yaşanması ve sınır kapılarının kapalı tutulmasının gıda eksikliğini ciddi bir şekilde artırdığı, bu durumun da Gazze'deki insani krizi daha da kötüleştirdiği ifade edildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında öngörülen enkaz kaldırma çalışmaları için gerekli ekipmanların girişini de engellediği hatırlatılan açıklamada, enkaz altındaki cesetlerin çıkarılması ile yeniden inşa çalışmalarının akamete uğradığı bildirildi.

Bu durumun, Gazze'de zor şartlar altında yaşayan çok sayıda Filistinlinin acılarını katladığı belirtildi.

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.



