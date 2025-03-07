ABD'nin Hamas ile direkt teması İsrail'i kızdırdı: Netanyahu çok rahatsız oldu ama konuşamıyor

İsrail basınındaki haberlere göre, ABD'nin Hamas ile Gazze Şeridi'ndeki özellikle ABD-İsrail çifte vatandaşı esirlerin serbest kalması için doğrudan görüşmeler yaptığını açıklaması Tel Aviv'i rahatsız etti.

İsrail'den Walla internet sitesinin iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD ile ilişkilerde öne çıkan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Hamas ile görüşmeleri yürüten ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in rızasını almadan Hamas'a bir teklif sunmasına karşı çıktıklarını" iletti.

"Netanyahu çok rahatsız ama konuşamıyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'yi eleştirmekten kaçındığı ancak ekibindeki danışmanların ABD'nin doğrudan Hamas ile müzakere yürütmesinden "büyük rahatsızlık duyduğu" aktarıldı.

ABD'nin görüşmelerde Hamas'a, "Gazze Şeridi'ndeki Amerikan vatandaşı İsrailli esirlerin serbest kalmasının Trump nezdinde güvence sağlayacağını, bunun ardından Trump'ın uzun süreli bir ateşkes için baskı yapabileceğini aktardığı" paylaşıldı.

Hamas'ın Gazze'deki Amerikan vatandaşını serbest bırakması karşılığında İsrail hapishanelerinden kaç Filistinli esirin serbest bırakılacağının da ele alındığını, İsrail'in buna karşı çıktığı, Vaşington'un da Hamas'ın yanıtından tatmin olmadığı ileri sürüldü.

ABD vatandaşı esir gündemde

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yaptığı son açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ın serbest kalmasının Beyaz Saray için "en yüksek öncelik olduğunu" belirtti.

Yaralı olduğu aktarılan Alexander'ın serbest kalmasının "Hamas tarafından atılacak olumlu bir insani adım diye değerlendirileceğini, Hamas'a siyasi kredi sağlayacağını" vurgulayan Witkoff, Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesi için "bir son süre olduğunu aksi takdirde İsrail'in bazı adımlar atacağını" kaydetti.

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insanı yardımların girişini durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail'in bu ihlali üzerine ateşkes belirsizliğini korurken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğü belirtilmişti.

AA'ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynak, birkaç hafta önce gerçekleşen görüşmenin ilk olmadığını ve görüşmede Hamas'ın ABD'li yetkiliye ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin gerekliliğini vurguladığını aktarmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için Hamas ile doğrudan görüştüğü iddiasını doğrulamıştı.







