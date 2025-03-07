Trump’tan İsrail’e açık çek: Haçlı soykırım tehdidi

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı soykırımın en büyük destekçisi olan ABD, Filistin direnişini bu kez doğrudan tehdit etti. İsrail’in engellemeleri nedeniyle ateşkes sürecinin dondurulmasının sorumluluğunu Hamas’a yükleyen ABD Başkanı Donald Trump, tüm esirleri serbest bırakmaması halinde Hamas’ı ve Gazze’de bulunan Filistinli sivilleri yeni bir soykırımla tehdit etti. Trump’ın ardından açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Hamas, Trump’ın tehditlerini ciddiye almalı” dedi. Hamas tarafından yapılan açıklamada ise bu tür tehditlerin yalnızca ateşkes sürecini çıkmaza sokmaya yarayacağı uyarısı yapıldı.

“HEPİNİZİ ÖLDÜRÜRÜZ”

Gazze’deki son duruma ilişkin olarak sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a tüm rehineleri derhal serbest bırakma çağrısı yaparak, "Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" uyarısında bulundu. Rehinelerin serbest bırakılması halinde Gazze halkını güzel bir geleceğin beklediğini iddia eden Trump, "Rehineleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" dedi. Açıklamasında Hamas’a seslenen Trump, “Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa işiniz biter. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak. Hâlâ şansınız varken Gazze’yi terk etmenin tam zamanı. İsrail’e işi bitirmesi için her türlü desteği vereceğim. Eğer rehineler serbest bırakılmazsa, ölürsünüz! Akıllı bir karar verin. Rehineleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" cümlelerini kullandı.

ALNINDA HAÇLA KONUŞTU

Trump’ın tehditlerinin ardından Fox News’te canlı yayında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Hamas’a, Trump’ın tehditlerini ciddiye alma çağrısı yaptı. Canlı yayına alnına çizdiği bir haç işaretiyle çıkan Rubio, “Trump’ın Gazze’deki İsrailli rehinelerle ilgili yaşananlar yüzünden sabrı tükenmek üzere. Artık bunun sonlandırılmasının zamanı geldi. Eğer Trump bir şey diyorsa o konuda ciddidir. Hamas’a da Trump’ın sözlerini ciddiye almasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

İŞGALCİYİ CESARETLENDİREN AÇIKLAMA

Trump’ın tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise "Bu tehditler, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasıyla ilgili meseleleri zorlaştırıyor ve işgalci hükümeti de ateşkes anlaşmasını uygulamama yönünde cesaretlendiriyor" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine yanaşmadığını dile getiren Kasım, ABD yönetiminin ikinci aşama müzakerelerinin başlatılması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, önceki gece yaptığı açıklamada, ABD yönetimi ile Hamas arasında, rehineler konusunda doğrudan görüşmeler yapıldığını doğruladı. Görüşme, ABD’nin Hamas’ı “Terör örgütü” olarak tanımladığı 1997 yılından bu yana iki taraf arasında gerçekleşen ilk doğrudan iletişim oldu. Konuya dair Reuters’e bilgi veren üst düzey iki Mısırlı yetkili ise ABD ile Hamas arasındaki doğrudan görüşmelerde Gazze’nin idaresi ve Gazze’yi idare edecek kişilerin isimlerinin de ele alındığını bildirdi. İki kaynak, “Görüşmeler olumlu bir şekilde tamamlandı ifadelerini kullandı.

Tehditlerin ardından hava manevrası

İsrail ordusu, ABD hava kuvvetleri ile birlikte bir dizi hava tatbikatı gerçekleştirdiğini ilan etti. Ordu tarafından dün yapılan açıklamada, ortak tatbikata İsrail tarafından F-35 ve F-15, ABD tarafından ise B-52 stratejik bombardıman uçaklarının katıldığı bildirildi. Tatbikatın ABD yönetimi tarafından İsrail’e iki tonluk MK-84 bombalarının sağlanması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’ye yönelttiği tehditlerin ardından gelmesi dikkat çekti. İsrail basını ise tatbikatın İran’a bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı.







