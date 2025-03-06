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Beyaz Saray: Hamas'la doğrudan görüşüyoruz

Beyaz Saray: Hamas'la doğrudan görüşüyoruz

04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'la doğrudan görüştüklerini belirterek, "Bu müzakereleri yürüten özel temsilci (Steve Witkoff), herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail’e danışıldı" dedi.

ABD'li sözcü, "ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için" Hamas'la doğrudan görüştüğü iddiasını doğruladı. Leavitt, "Bu müzakereleri yürüten özel temsilci (Steve Witkoff), herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail’e danışıldı. Bunlar halen devam eden görüşmeler, o yüzden şu an detaya girmeyeceğim. Söz konusu olan Amerikalıların hayatlarıdır" ifadelerini kullandı.



#ABD
#Hamas
#Beyaz Saray

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