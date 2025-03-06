Beyaz Saray: Hamas'la doğrudan görüşüyoruz

ABD'li sözcü, "ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için" Hamas'la doğrudan görüştüğü iddiasını doğruladı. Leavitt, "Bu müzakereleri yürüten özel temsilci (Steve Witkoff), herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail’e danışıldı. Bunlar halen devam eden görüşmeler, o yüzden şu an detaya girmeyeceğim. Söz konusu olan Amerikalıların hayatlarıdır" ifadelerini kullandı.