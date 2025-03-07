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ABD Hamas'ı destekleyen yabancı öğrencilerin vizelerini iptal edecek

ABD Hamas'ı destekleyen yabancı öğrencilerin vizelerini iptal edecek

07:577/03/2025, Cuma
AA
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hamas'ı destekleyen" yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edilebileceğini belirtti.

Rubio, X sosyal medya platformundan, "Hamas'ı destekleyen" yabancı öğrenci ve ziyaretçilere yönelik vize uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.


Hamas'ı "terörist organizasyon" olarak tanımlayan Rubio, "Belirlenen terörist organizasyonlara destek verenler, ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor. ABD'nin teröristleri destekleyen yabancı ziyaretçilere sıfır toleransı vardır." ifadelerini kullandı.


Rubio, yabancı öğrenciler dahil "ABD yasalarını ihlal edenlerin" vize reddi, iptali ya da sınır dışı edilmekle karşı karşıya olduğunu vurguladı.


Yabancıların vizelerinin iptali için yapay zeka destekli çalışma


ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından ismi belirtilmeyen kıdemli yetkililer, bu konuda Rubio'nun bir çalışma yürüteceğini belirtti.


Eski ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, konuyu görmezden geldiğini ve kimsenin vizesini iptal etmediğini savunan yetkililer, Rubio'nun, "ABD yasalarını ihlal eden" yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali için yapay zeka destekli bir çalışma yürüteceğini kaydetti.


"Yakala ve iptal et" temalı çalışma kapsamında on binlerce yabancı öğrencinin sosyal medya hesaplarının yapay zeka araçlarıyla inceleneceğini belirten yetkililer, paylaşımlarda 7 Ekim 2023'te yaşananlara ilişkin "Hamas'a destek veren" ifadelerin aranacağını bildirdi.


Yetkililer, İsrail karşıtı gösterileri konu alan haberlerin ve Yahudi öğrencilerin açtığı davaların da inceleneceğine işaret etti.


ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilebilmesine kapı aralayan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza atmıştı.




#Filistin
#Hamas
#ABD

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