IMF uyardı: Meksika ve Kanada ekonomileri ABD kıskacında

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik uyguladığı tarifeler, bu ülkeleri ekonomik bir çöküşe sürüklemek üzere. IMF Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı tarifelere ilişkin açıklamada bulundu. Karardan geri adım atılmaması durumunda Meksika ve Kanada ekonomilerinin olumsuz etkilenebileceğini söyleyen Kozack, küresel belirsizliği yansıtan göstergelerde artış görüldüğünü de sözlerine ekledi.
Kozack, düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin üç ülkeye yönelik 'tarife' kararı
Meksika ve Kanada ekonomileri kıskaçta
Finansal piyasalarda artan volatiliteye de değinen Kozack, küresel belirsizliği yansıtan göstergelerde artış görüldüğünü, bu eğilimlerin kısa ömürlü mü yoksa sürekli mi olacağını değerlendirmenin önemli olduğunu kaydetti.
Kozack, genel olarak araştırmalarının, tarihsel olarak uzun süreli yüksek belirsizlik dönemlerinin hanehalkları ve işletmelerin tüketim ve yatırım kararlarında geri adım atmasıyla ilişkilendirilebileceğini gösterdiğini aktardı.