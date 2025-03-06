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IMF uyardı: Meksika ve Kanada ekonomileri ABD kıskacında

IMF uyardı: Meksika ve Kanada ekonomileri ABD kıskacında

21:206/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
AA
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IMF, ABD'nin tarifelerinin devam etmesi durumunda Meksika ve Kanada ekonomilerinin olumsuz etkilenebileceğini bildirdi.
IMF, ABD'nin tarifelerinin devam etmesi durumunda Meksika ve Kanada ekonomilerinin olumsuz etkilenebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya yönelik uyguladığı tarifeler, bu ülkeleri ekonomik bir çöküşe sürüklemek üzere. IMF Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı tarifelere ilişkin açıklamada bulundu. Karardan geri adım atılmaması durumunda Meksika ve Kanada ekonomilerinin olumsuz etkilenebileceğini söyleyen Kozack, küresel belirsizliği yansıtan göstergelerde artış görüldüğünü de sözlerine ekledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack
, ABD'nin
Kanada
ve
Meksika
'ya uyguladığı tarifelerin devam etmesi halinde bu ülkelerin ekonomilerinin olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin üç ülkeye yönelik 'tarife' kararı

ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı tarifelere ilişkin sorular üzerine Kozack,
gümrük vergileri
nin ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki tam etkisinin değerlendirilmesinin birçok faktöre bağlı olacağını söyledi.
Kozack, nisan ayında yayımlanacak
Dünya Ekonomik Görünüm Raporu
'nda bu konuda bir analiz sunmayı umduklarını, ilgili ülkelerin 4. madde konsültasyonları kapsamında hazırlanan raporlarda da konunun ele alınacağını ifade etti.

Meksika ve Kanada ekonomileri kıskaçta

IMF Sözcüsü Kozack, "
Eğer devam ederse, ABD'nin Kanada ve Meksika'ya uyguladığı tarifelerin etkisinin, bu ülkelerin ABD pazarına olan güçlü entegrasyonu ve bağımlılığı göz önüne alındığında, bu ülkeler üzerinde önemli bir olumsuz ekonomik etkisi olması beklenebilir.
" dedi.

Finansal piyasalarda artan volatiliteye de değinen Kozack, küresel belirsizliği yansıtan göstergelerde artış görüldüğünü, bu eğilimlerin kısa ömürlü mü yoksa sürekli mi olacağını değerlendirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Kozack, genel olarak araştırmalarının, tarihsel olarak uzun süreli yüksek belirsizlik dönemlerinin hanehalkları ve işletmelerin tüketim ve yatırım kararlarında geri adım atmasıyla ilişkilendirilebileceğini gösterdiğini aktardı.



#ABD
#IMF
#Uluslararası Para Fonu
#Meksika
#Kanada
#Gümrük Vergisi

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