IMF uyardı: Meksika ve Kanada ekonomileri ABD kıskacında

Eğer devam ederse, ABD'nin Kanada ve Meksika'ya uyguladığı tarifelerin etkisinin, bu ülkelerin ABD pazarına olan güçlü entegrasyonu ve bağımlılığı göz önüne alındığında, bu ülkeler üzerinde önemli bir olumsuz ekonomik etkisi olması beklenebilir.