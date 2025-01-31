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Trump'tan BRICS ülkelerine tarife tehdidi: Doları reddeden bedel öder

Trump'tan BRICS ülkelerine tarife tehdidi: Doları reddeden bedel öder

11:0931/01/2025, Cuma
DHA
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Trump’tan BRICS ülkelerine gümrük tarife tehdidi
Trump’tan BRICS ülkelerine gümrük tarife tehdidi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada,
"BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme"
fikrinin bittiğini belirtti.

Trump açıklamasında,
“BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalıştığı ve bizim kenarda durup izlediğimiz fikri bitti. Görünüşte düşmanca olan bu ülkelerden, ne yeni bir BRICS para birimi yaratacaklarına ne de güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimini destekleyeceklerine dair bir taahhüt talep edeceğiz, aksi takdirde yüzde 100 vergiyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisinde satış yapmaya elveda demeleri gerekecek. Başka bir aptal ülke bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette veya başka herhangi bir yerde ABD dolarının yerini alması için hiçbir şans yok”
ifadelerini kullandı.


#Donald Trump
#BRICS
#Truth Social
#dolar

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