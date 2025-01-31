Trump'tan BRICS ülkelerine tarife tehdidi: Doları reddeden bedel öder

“BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalıştığı ve bizim kenarda durup izlediğimiz fikri bitti. Görünüşte düşmanca olan bu ülkelerden, ne yeni bir BRICS para birimi yaratacaklarına ne de güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimini destekleyeceklerine dair bir taahhüt talep edeceğiz, aksi takdirde yüzde 100 vergiyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisinde satış yapmaya elveda demeleri gerekecek. Başka bir aptal ülke bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette veya başka herhangi bir yerde ABD dolarının yerini alması için hiçbir şans yok”