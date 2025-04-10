Türk Kurumlardan Bosna Hersek'te "Balkan Gençlik Okulu"

"Din, tarih, dil, kültür ortak paydasında bulunduğumuz ülke ve topluluklarla birlikte ortak medeniyet ve kültür alanında öğrencilerin kişisel gelişimleri için eğitimler vermek, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Yaklaşık 8-10 hafta sürecek bu programın sonunda katılımcılara yönelik Türkiye gezisi düzenlenecek. Bu yıl içinde YTB ile Balkan Gençlik Okulu Zirvesi yapılması planlanıyor."