Türk Kurumlardan Bosna Hersek'te "Balkan Gençlik Okulu"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 2018’de hayata geçirilen Balkan Gençlik Okulu'nun bu seneki program açılışı yapıldı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi işbirliğinde düzenlenen programın açılış törenine, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Atabaş, Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Yöneticisi Dzenan Handzic ile öğrenciler katıldı.
Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'ndeki açılışta gazetecilere açıklama yapan Atabaş, programın Balkan ülkelerinde 2016'dan bu yana düzenlendiğini ve şimdiye kadar 3 bin öğrencinin bu projeden yararlandığını söyledi.
Projenin lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilere yönelik düzenlendiğini belirten Atabaş, şöyle konuştu:
Balkan Gençlik Okulu'na katılan öğrencilerin diğer ülkelerdeki öğrencilerle de etkileşime girmesini istediklerini dile getiren Atabaş, işbirliği için Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi yöneticilerine teşekkür etti.
Programa katılan öğrenciler, kültür, eğitim, tarih, ekonomi ve siyaset alanlarında 2 ay sürecek dersler alacak.