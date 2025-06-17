Türkiye düşmanı ABD'li eski Senatör Bob Menendez hapse atıldı

ABD'nin eski New Jersey Senatörü Bob Menendez, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından 11 yıl hüküm giydi ve Pensilvanya'daki cezaevine gönderildi. Türkiye düşmanlığıyla bilinen Menendez, ABD'den ülkemize yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Akdeniz ve Ege'deki politikalardan da rahatsızlığını her fırsatta gündeme getiriyordu.
ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz 2024'te New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.
Mahkeme, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.
Menendez, jüri tarafından suçlu bulunduktan sonra 21 Ağustos 2024'te, ABD Senatosu'nda geçirdiği 18 yıl, 7 ay ve 4 günle New Jersey tarihinin en uzun süre görev yapan dördüncü senatörü pozisyonundan istifa etmek zorunda kalmıştı.
Türk düşmanı hapse atıldı
The Guardian'da yer alan habere göre; Menendez, 11 yıllık cezasını çekmek için Pensilvanya'daki hapishaneye gönderildi.
Her adımı Türkiye karşıtlığı üzerineydi
Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyordu.
Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.
Bob Menendez'in hakkındaki soruşturmalar nedeniyle Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından ayrıldıktan sonra Türkiye'ye yönelik F-16 satışının gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmamıştı.