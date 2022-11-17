Gündem Yunan asıllı ABDli Senatör Bob Menendez Türkiyeyi hedef aldı F-16 satışını onaylamayacağım
POLİTİKA

Yunan asıllı ABD'li Senatör Bob Menendez Türkiye'yi hedef aldı: F-16 satışını onaylamayacağım

Yunanistan'a askeri yığınak yapan ABD'den Türkiye karşıtı söylemler gelmeye devam ediyor. Yunan asıllı ABD'li Senatör Bob Menendez'den, Rum Kesimi'nden isimlerin de yer aldığı çevrimiçi görüşmede yaptığı konuşmada "Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım." ifadelerini kullandı.

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Yunan asıllı ABDli Senatör Bob Menendez Türkiyeyi hedef aldı: F-16 satışını onaylamayacağım
ABD'li Senatör Bob Menendez

ABD'de merakla beklenen ara seçim sonuçları resmileşti. Demokratlar Senato'da, Cumhuriyetçiler de Temsilciler Meclisi'nde zaferi kazandı. Kritik oylama sonrasında ise harekete geçen bazı Yunan yanlısı ABD'li siyasetçiler, Türkiye karşıtı açıklamalarına ağırlık vermeye başladı.

Ara seçimlerde yeniden seçilen Yunan asıllı ABD'li siyasetçi Chris Pappas önderliğindeki bir grup ABD'li isim, Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi için çok sert bir mektup yazdı. Pappas ve 20'den fazla ismin imzasının bulunduğu mektupta, Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitlerinin satılmaması için talepte bulunuldu ve gerekçeler gösterildi.

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"Herhangi bir F-16 uçağının satışına onay vermeyeceğim"

Bu mektubun ortaya çıkmasından hemen sonra ise, ABD'li Senatör Bob Menendez'den yeni açıklamalar geldi. Çevrimiçi düzenlenen bir programa katılan ve Rum Kesimi'nden isimlerin de yer aldığı platformda konuşan ABD Senato'su Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, Kıbrıs'tan bütün Türk askerlerinin ayrılması gerektiğini söyleyerek, F-16 konusunu gündeme getirdi. Haber 7'de yer alan habere göre Menendez, "Ben Kıbrıs sorununun uzun bir süredir destekçisi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi ben Güney Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne tamamen kendimi adadım" ifadesini kullandı. Bir süre önce, Biden yönetiminin Kıbrıs Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını hatırlatan Menendez, "Bu önemli bir gelişme fakat daha yapacak işlerimiz var" dedi.

Menendez, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerine F-16 savaş jetleri vermemeli. Bütün bölgede saldırganlığı bırakmadan Türkiye'ye herhangi bir F-16 uçağının satışına onay vermeyeceğim" yorumunu yaptı.

Menendez sözlerini, "Kıbrıslılar, New Jerseyliler ve bütün Amerikalıların bir araya gelince yapamayacakları şey yok. Kıbrıs adasındaki bütün Türk askerlerinin gittiğinden emin olalım" ifadesiyle bitirdi.

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