Gündem Yunan Bakan Dendiasın yüzüne söyledi Türkiye benzersiz bir komşu, farkında olmalısınız
POLİTİKA

Yunan Bakan Dendias'ın yüzüne söyledi: Türkiye benzersiz bir komşu, farkında olmalısınız

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Yunanistan’ın Türkiye ile iyi komşuluk içinde olması gerektiğini belirterek, "Türkiye benzersiz bir komşudur. Farkında olmalısınız. Bir NATO müttefiki ve bölgede önemli bir aktördür" dedi.

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Haber Merkezi AA
Yunan Bakan Dendiasın yüzüne söyledi: Türkiye benzersiz bir komşu, farkında olmalısınız
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunan Lahbib, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Lahbib, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin diğerlerine benzemeyen bir komşu olduğunu ifade etti.

  • Türkiye'nin NATO üyeliğine işaret eden Lahbib, "(Türkiye) bölgede önemli bir aktör." ifadesini kullandı.

Lahbib, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Tansiyonun düşürülmesi ve diyalog, bu tür ikili sorunların çözülmesi için tek yoldur." diye konuştu.

Herkesin uluslararası hukuka uyması gerektiğini ifade eden Lahbib, çatışmadan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Lahbib, Ukrayna'daki savaşın ardından gündeme gelen enerji krizine de değinerek, Avrupa'nın Rus doğal gazından bağımsız hale gelmek için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti.

Dendias ise görüşmede, iki ülkenin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki iş birliği, ticari ilişkiler, enerji krizi ve bölgesel gelişmeler gibi konuların ele alındığını aktardı.

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