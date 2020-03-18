Dünya Türkiye koronavirüsle mücadelede en büyük tahliye operasyonunu yapan ülke oldu
KORONAVİRÜS

Türkiye koronavirüsle mücadelede 'en büyük tahliye operasyonunu yapan ülke' oldu

Yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü Vuhan'dan vatandaşlarını tahliye eden ilk ülkeler arasında yer alan Türkiye, 9 Avrupa ülkesinden 2 bin 807 vatandaşını ülkeye getirdi. Virüsün hızla yayıldığı ve çok sayıda can aldığı Avrupa'dan, Türkiye ölçeğinde tahliye işlemi yapan ülke olmadı.

Haber Merkezi AA
Binlerce vatandaş koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye geldi.
Binlerce vatandaş koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye geldi.

Türkiye, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da patlak veren ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en geniş kapsamlı tahliye operasyonunu yürüttü.

Ocak sonu ve şubat başında Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyesi konusunda acil adım atan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin Vuhan'a gönderdiği uçak, 1 Şubat'ta 32'si Türk, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan ve 1'i Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişiyi şehirden çıkardı.

Türkiye, yeni tip koronavirüsün bin 135 kişinin yaşamına mal olduğu İran'dan 132 kişilik Türk vatandaşını 26 Şubat'ta Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Ankara'ya getirdi.

Kovid-19'un tüm Avrupa'da görülmesi, kıtada hızla yayılması ve 3 bin 450 kişinin ölümüne yol açması üzerine Türkiye, 9 Avrupa ülkesinden dönmek isteyen Türk vatandaşlarını da mağdur etmedi.

  • Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan 9 Avrupa ülkesinden dönmek isteyen 2 bin 807 Türk vatandaşının tahliye işlemlerinin tamamlandığı, vatandaşların 14 gün boyunca misafir edilecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildiği açıklandı.

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Avrupa'dan vatandaşlarını bu ölçekte tahliye eden bir ülke olmadı

Türkiye dışında ise Avrupa'dan vatandaşlarını bu ölçekte tahliye eden bir ülke olmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışındaki vatandaşlara yönelik atılan adımlara ilişkin yaptığı açıklamada, bakanlığın koordinasyon ve destek birimi oluşturduğunu, tüm birimleriyle bu konuda çalıştığını vurgulamıştı.

Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Çin, İtalya, İran ve Irak'ta görevli Türk büyükelçiler ve başkonsoloslarla görüşerek, bu ülkelerdeki son gelişmeler ve Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldığını da belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu, uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen, geçici süreyle o ülkelere giden vatandaşlarla öğrencilerin dün 17.00'ye kadar başvuruda bulunduğunu aktarmıştı.

Yeni tip koronavirüs salgınında birçok ülke, yılbaşından bu yana önce Vuhan'dan ardından da virüsün Çin'den sonra en fazla can kayıplarına yol açtığı İran ve İtalya'dan vatandaşlarını tahliye etmek için seferber oldu.

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