Dünya Üç bakandan ortak açıklama Koronavirüs hasta sayısı 5e çıktı
KORONAVİRÜS

Türkiye'de koronavirüs hasta sayısı açıklandı: 5 kişi koronavirüse yakalandı

Üç bakandan ortak açıklama: Koronavirüs hasta sayısı 5'e çıktı

Sağlık Bakanı Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, toplam koronavirüs vaka sayısının 5'e çıktığını açıkladı. Üç bakan, hastahanelere ziyaretçi kısıtlaması geldiğini, sürekli ilaç kullananların hastaneye gelmeden ilaç alabileceğini, Alo 184 SABİM Danışma Hattının korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü, riskli olan dokuz Avrupa ülkesine uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Sağlık Bakanı Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sabah 2. vakayı paylaştık. 'Kesin olarak bekleniyordu' diyemeyiz ama hastamızın çevresini en başta gözetim altına almıştık. Yeni vaka bu çemberin içinde yer almaktadır. Bu iki vakanın belli bir sınır içinde çıktığını belirtmek istiyorum.

Mücadelemizin bir üstünlüğü var. Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını biliyoruz. Olayın Türkiye’deki seyri diğer ülkelere göre avantaj göstermektedir.

Dün 5 saat süren bir toplantı yaptık. Bu kapsamı çok geniş tutulmuş bir toplantıydı katılımcı sayısı 40’ın üzerindeydi. İleriye dönük pek çok tedbir konuşuldu.

Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. İlaçlarını raporla alan yaşlılarımızın da hastaneye tekrardan başvurmadan bu konuyla ilgili aile bakanlığıyla da görüşüldü. Bunu hayata geçireceğiz.

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Korona hattı açıldı

Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.

Sağlık kuruluşlarına gitmeden yurt dışından gelen çalışanların 14 gün idari izinli sayacak bir karar çıkmış oldu.

Vatandaşların kesinlikle yurt dışına çıkmamasını istiyoruz.

Yurt dışında olanların ise dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Kendilerini bulundukları yerde koruma altına almalarını öneriyoruz.

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Vaka sayısı 5'e çıktı

3 yeni daha tanı koyduğumuzu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.

Sağlığımız için bazı özgürlüklerden bir süreliğine vazgeçeceğiz. Yurt dışına çıkmayacağız kalabalık ortamlara karışmayacağız. ABD 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koyarken Türkiye risk listesinde yok. Türkiye güven telkin eden ülkelerden biri. 82 milyon vatandaşımızı küresel salgından uzak tuttuk. Mücadelemizin ikinci aşamasındayız.

Virüsün yayılmasını engellemek için çalışacağız. Halkımız devletimizi güven duymalı. 4-5 haftanın çok önemli olduğunu ve bu dönemde tedbirlere sarılmak zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum.

Cezaevleri ile ilgili yeni kararlar

Adalet Bakanı Gül, ceza infaz kurumları arasındaki nakillerin 2 hafta süreyle ertelendiğini bildirdi.

İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır.

Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri yapıldıktan sonra alınmaları kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanı Koca: Alo 184'ü korona danışma hattına dönüştürüyoruz
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Sağlık Bakanı Koca: Alo 184'ü korona danışma hattına dönüştürüyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Koca, 'Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz' dedi.


9 ülkeye uçuşlar durduruldu

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Otogarlarda yolcu yoğunluğu başladı. İnsanların mağdur olmaması için D-2 plakalı araçlarında sefer yapmalarına izin verdik. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hatlarına ilave hatlar koyduk. Böylece yüksek hızlı tren hatları 14 bin yolcu ilave kapasitesi oluşturduk. 3 Şubat tarihinden itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren Güney KORE ve İtalya'ya uçuş yasağı getirilmiştir.

Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın sabah, saat 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır.

Fahrettin Koca'nın sorulara cevapları

Bulundukları şehri açıklayabiliriz. Ama burada önemli olan şunun olduğunu düşünüyorum: Bu hastaların izole olup olmadığı karantinaya alıp alınmadığı. Bununla ilgili bir tereddüdün olmadığını söylemek istiyorum.

Bugün bir şehir yarın başka bir şehir olabilir. Yarın başka şehirleri belki açıklayacağız.

Bunun faydalı bir bilgi olmadığını düşünüyoruz.

Bu dönemde olabildiğince daha çok insanla teması önleyen minimalize eden ama yaşamı da sürdüren panik havası oluşturmayan bir tedbirler paketi içinde hareket etmemiz gerektiğini söylüyorum.

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